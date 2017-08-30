Китай запустит ракету с шестью спутниками

Твердотопливная ракета-носитель Куайчжоу-11, разработанная Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности, совершит свой первый полет с 6 спутниками.

Сейчас идет подготовка к запуску ракеты-носителя, сообщает агентство Синьхуа .

Данные о подготовке к запуску сообщили на третьем Китайском форуме по коммерческой космонавтике, который открылся в среду в городе Ухань. Запуск ракеты-носителя производится при помощи мобильной пусковой установки и может быть выполнен с любого космодрома Китая. Подготовка к запуску требует только 6 человек персонала и может быть выполнена в течение 24 часов, пишет nv.ua

Отмечается, что ракета-носитель Куайчжоу-11 была разработана для вывода на низкую орбиту небольших космических аппаратов. Ракета диаметром 2,2 метра и стартовой массой 78 тонн, сможет выводить до 1 тонны на орбиту высотой 700 км.

9 января этого года с помощью ракеты-носителя Куайчжоу-1А был произведен запуск трех спутников: многофункционального спутника дистанционного зондирования и двух экспериментальных спутников связи.