Число паломников в Мекке бьет рекорды

В этом году хадж совершает рекордное количество человек. В среду в Мекку отправились два миллиона мусульман. В Саудовскую Аравию прибыли в том числе и паломники из Катара, с которым Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения в начале июня.

В стране усилены меры безопасности, улицы патрулируют дополнительные наряды полиции. Саудовская Аравия постаралась сделать всё возможное, чтобы избежать повторения трагедии двухлетней давности. Тогда во время давки погибли около двух тысяч человек.

“Сейчас всё хорошо организовано. Очень много людей, но, если не считать этого, в целом на улицах царит порядок. Теперь каждый должен получить специальный пропуск. То есть регистрация проходит даже в электронном виде. Это нововведение мне нравится”, – рассказывает паломник.

Одно из главных испытаний для путников – это жара. Сейчас столбики термометров в Саудовской Аравии поднимаются до сорока градусов. Следить за здоровьем паломников будут 30 тысяч сотрудников медучреждений, передает euronews.com.