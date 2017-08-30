Instagram позволил добавлять в альбомы вертикальные и горизонтальные снимки

В сервисе Instagram появилась поддержка ландшафтных и портретных фото и видео для публикации в альбомах.

Правда, в один альбом можно добавлять только снимки одного типа.

Фотосервис начал тестировать функцию публикации фотографий в вертикальном (портретном) и горизонтальном (ландшафтном) вариантах еще в феврале. С 29 августа эта возможность стала доступна всем пользователям Instagram, пишет nv.ua

Тем не менее, форма фото остается единой для всех снимков и видео в альбоме, что особенно важно для мобильных устройств. Как и прежде, у вас остается возможность размещать до 10 фотографий в одном альбоме.