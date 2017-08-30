Ранее в СМИ появилась информация о том, что на производство видеопаспортов детей-сирот для рубрики "У вас будет ребенок" в рамках программы "Пока все дома" деньги брались сразу из нескольких источников: от государства, телеканала и спонсоров.

"Пока все дома" выходила каждое воскресенье с 1992 года. Бессменным ведущим программы был Тимур Кизяков. Его супруга Елена вела рубрику "У вас будет ребенок". В августе Первый канал объявил о закрытии передачи.

По данным источника РИА Новости , знакомого с ситуацией, такое решение связано с результатами проверки, в ходе которой выяснилось, как финансировалась программа. Кизяков рассказал, что компании-спонсоры не перечисляли деньги на счета передачи, а направляли их в органы опеки.

По его словам, государственные средства подлежали строгой отчетности. Телеведущий назвал клеветой сообщения об источниках финансирования программы.