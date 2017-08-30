Бену Аффлеку предложили снять военный фильм про Афганистан

Актеру и режиссеру Бену Аффлеку предложили снять военный фильм «Красный отряд» про события в Афганистане, сообщает Empire. По имеющимся данным, переговоры находятся на ранней стадии.

Это будет экранизация мемуаров штаб-сержанта Клинтона Ромеши, участника сражения за Камдеш 3 октября 2009 года между силами «Талибана» (запрещен в России. – «Газета.Ru») и международной коалиции. Права на адаптацию принадлежат студии Sony Pictures. Ромеша был награжден медалью Почета.

По словам источников, Аффлек хочет пригласить на главную роль своего младшего брата, недавнего лауреата премии «Оскар» Кейси Аффлека, пишет gazeta.ru

«Исламское государство» и «Талибан» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.