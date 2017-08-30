По данным СК, умерший мужчина 1962 года рождения пролежал в квартире одного из жилых домов по Университетскому проспекту около двух месяцев.

"В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", — рассказала Иванова для РИА Новости.