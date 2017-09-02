Ученые: киты в древности были опасными хищниками

Древние киты были свирепыми хищниками, считают австралийские ученые. О своем открытии они рассказали в журнале Biology Letters.

Ранее предполагалось, что древние киты использовали зубы в качестве сита, фильтруя корм – преимущественно мелких ракообразных. Однако, по мнению исследователей, они были в состоянии охотиться и на куда более крупную добычу.

С помощью 3D-сканеров исследователи создали цифровые модели зубов ископаемых усатых китов и современных млекопитающих из палеонтологических коллекций со всего мира. Они выяснили, что у древних китов были гораздо более острые зубы, чем у современных — по всей видимости, их основной функцией было разрывать плоть добычи.

Вопреки более ранним теориям, зубы древних китов оказались куда больше похожи на зубы современных хищников: львов, койотов, пум. Очевидно, способность к фильтрации возникла у китов намного позже, пишет gazeta.ru.