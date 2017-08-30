В Исландии запретили называть лошадей иностранными именами

Комитет, ответственный за ведение официального реестра лошадей Исландии, ввел новое правило после того, как владелец попытался зарегистрировать животное с «иностранным» именем, сообщает «Би-би-си».

В то время как некоторые исландские газеты с удивлением отмечали, что такой комитет на самом деле существует, местные СМИ сообщили, что Международная федерация ассоциации исландских лошадей (FEIF) недавно приняла правило, согласно которому имена должны иметь исландское происхождение для включения животных в официальную базу данных.

Как сообщается, правило было принято после того, как трехлетнюю кобылу Мосан отказались зарегистрировать, поскольку ее имя «противоречит правилам исландской грамматики».

Отмечается, что правило применимо только в том случае, если владельцы хотят, чтобы их лошади появлялись в базе данных для продажи или их дальнейшего разведения, обычные исландцы все еще могут называть своих лошадей любыми именами, пишет gazeta.ru