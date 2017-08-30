Австралийский штат Квинсленд отказался от неполиткорректных названий холмов и рек

Власти австралийского штата Квинсленд начали массовую кампанию по удалению топонимов, напоминающих о колониальном прошлом, сообщает Brisbane Times.

Отмечается, что переименовывают в основном названия, содержащие слово «ниггер», которое ранее широко использовалось для обозначения темнокожих, но в настоящее время считается крайне оскорбительным.

По данным издания, специалисты «вычистили» в том числе топонимы Маунт-Ниггер и Ниггер-Хед.

Больше всего оскорбительных топонимов оказалось среди водных объектов — речек или ручьев, известных как Ниггер-Крик.

Решения о переименовании вступят в силу в конце сентября, сообщает gazeta.ru