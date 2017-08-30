Асфальтоукладчик переехал жесткий диск с незаконченными книгами Терри Пратчетта

Жесткий диск, на котором хранились незаконченные работы скончавшегося в 2015 году британского писателя Терри Пратчетта, был уничтожен винтажным паровым асфальтоукладчиком. Так завещал распорядиться своими черновиками сам фантаст.

Помимо незаконченных текстов Пратчетта на раздавленном жестком диске хранилась история веб-браузера писателя. О завещании британца рассказал в 2015 году друг Пратчетта, писатель Нил Гейман. Волю покойного исполнил Роб Уилкинс, которому фантаст завещал распоряжаться своим имуществом.

Обломки диска будут представлены на выставке "Terry Pratchett: HisWorld", которая пройдет в музее Солсбери с 16 сентября по 13 января.

Писатель скончался в 2015 году после продолжительной борьбы с Альцгеймером, напоминает Вести.ру.