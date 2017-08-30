Семейная пара из немецкого Дортмунда уехала отдыхать, оставив свою черепаху прикованной к дереву, чтобы та не сбежала. Земноводное животное едва не умерло от жары и недостатка воды. Кроме того, немцы просверлили питомцу в панцире дыру, с помощью которой посадили его на цепь, сообщает Metro.
Лежавшую на земле черепаху заметили соседи немцев, которые сразу вызвали зоозащитников. Прибывшие на место инцидента представители некоммерческой организации "Ark 90" заявили, что пришли в шок, увидев, как сильно мучилось брошенное на произвол судьбы животное.
"Мало того, что черепаху оставили без воды, ей еще и повредили панцирь. Для нее это не просто твердая оболочка, это как кожа для человека. Животное испытывало ужасную боль, когда ей сверлили панцирь", — заявили зоозащитники.
Представители "Ark 90" вызвали пожарных, те перерезали крепкий поводок черепахи и отдали ее зоозащитникам. Когда хозяева черепахи вернутся из отпуска, им, скорее всего, будет предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, передает Вести.ру.
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авторы DW