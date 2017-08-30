Глава Apple получил бонусы акциями компании на 89 млн долларов

Глава Apple Тим Кук получил 560 тыс. акций компании стоимостью $89,2 млн в качестве бонуса, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, которые имеются у комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Уточняется, что бонус был назначен Куку в 2013 году, но воспользоваться им он смог только в данный момент, пишет gazeta.ru

В документах отмечается, что 280 тыс. акций глава Apple получит за выполнение поставленной цели — в течение последних трех лет доход от акций Apple должен быть выше, чем у акций двух третей фирм, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500.

Доходность бумаг компании за последние три года составила 70,6%. Агентство подчеркивает, что это 80-й показатель из 420 компаний указанного индекса.