Жители британского города Гастингс не смогли установить мировой рекорд по количеству людей в костюмах пиратов, одновременно собравшихся в одном месте.
Организаторам события требовалось более 14 тысяч человек, однако пришло чуть больше 10,5 тысяч. Еще четыре тысячи потенциальных "пиратов" застряли в местных пабах, сообщает UPI.
Костюмированный рекорд жители Гастингса должны были установить в рамках городского фестиваля Prom. По словам организатора события, эта затея провалилась, так как значительная группа участников была замечена в местных пабах и попросту не смогла дойти до места сбора.
"Нам жаль говорить, что придется ждать следующего года, чтобы повторить попытку, но это так. Мы не виним тех, кто остался в пабе", — заявил автор идеи "пиратского" рекорда Энди Хэзлхерст.
Мэр города Дик Клифф, впрочем, расстроился, передает Вести.ру.
"Я увидел, что некоторые все еще сидят в пабе, когда начался подсчет. Я подумал: "Какого черта они там делают?", — заявил чиновник.
Это была четвертая попытка жителей Гастингса установить подобный рекорд. Для воплощения столь необычной задумки в жизнь им нужно было собрать 14 231 человека на местном пляже.
Комментарии
- Массовый обморок на фабрике в Камбодже: пострадали 73 швеи
- Супруги из Дортмунда посадили на цепь черепаху
- Асфальтоукладчик переехал жесткий диск с незаконченными книгами Терри Пратчетта
- В Исландии запретили называть лошадей иностранными именами
- Масштабный оползень под Одессой сняли с дрона. ВИДЕО
- В московской квартире обнаружили мумифицированное тело мужчины
- Посадка пассажирского самолета во время смерчей в Сочи. ВИДЕО
- Два бегемота отбили антилопу у крокодила
- Гражданину США грозит 20 лет тюрьмы за попытку присоединиться к ИГИЛ
- В лондонском Музее науки появится бюст Гагарина
- Британский спецназ ищет разведчика со знанием русского языка
- Власти Боснии задержали двух подозреваемых в терроризме
- "Ночная бабочка" получила множество ноживых ранений от недовольного клиента
- Гражданка Молдовы избивала пожилую итальянку и ее сына-инвалида
- Житель Криулянского района сбил пешехода на зебре
- Засуха открыла руины затопленного города в Испании
- Ученые объяснили любовь кошек к почесыванию головы
- В Украине подрались священники
- В ФРГ эвакуируют более 20 тысяч человек для подрыва бомбы времен ВОВ
- Наводнение в США: вода начала переливаться через дамбу в Хьюстоне
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для деловых начинаний. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW