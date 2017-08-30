Они были доставлены в местные больницы, а руководство фабрики пообещало провести внутренние расследование по факту массового обморока, передает Вести.ру.

Отмечается, что подобные случаи уже происходили на этом швейном производстве в 2011 году. Тогда почти 200 сотрудников фабрики были госпитализированы после потери сознания, а через несколько дней в обморок упали еще около ста человек.

Тогда в Международной организации труда предположили, что швеям может не хватать выплачиваемых денег. Поэтому они работают сверхурочно, пропуская обед. Правда, администрация фабрики это заявление опровергла, сославшись на слабое здоровье сотрудниц.