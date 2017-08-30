Игорь Додон против выдвижения на пост министра обороны кандидата от партий

Президент не подпишет указ о назначении нового министра обороны, если кандидатуру выдвинет политическая партия. Об этом заявил сам Игорь Додон после встречи с председателем парламента Андрианом Канду. Как сообщил спикер, кандидата на пост главы Минбороны уже выбрали, и его имя обнародуют в ближайшее время.

"Я не обсуждал этот вопрос в последнее время с представителями правительства. Попытки политизировать в партийных интересах какое-либо ведомство - это ошибка. Я воспользуюсь своим конституционным правом, и не назначу на должность такую кандидатуру", - сказал президент Игорь Додон.

Пост министра обороны остается вакантным с декабря прошлого года. Последнего главу ведомства Анатола Шалару президент Игорь Додон отправил в отставку по инициативе Либеральной партии, которая лишила своего выдвиженца политической поддержки.

Глава государства со своей стороны обвинил министра в проведении политики открытости по отношению к НАТО, организации выставки американской военной техники в День Победы и политических выступлениях за объединение с Румынией.







