Президент не подпишет указ о назначении нового министра обороны, если кандидатуру выдвинет политическая партия. Об этом заявил сам Игорь Додон после встречи с председателем парламента Андрианом Канду. Как сообщил спикер, кандидата на пост главы Минбороны уже выбрали, и его имя обнародуют в ближайшее время.
"Я не обсуждал этот вопрос в последнее время с представителями правительства. Попытки политизировать в партийных интересах какое-либо ведомство - это ошибка. Я воспользуюсь своим конституционным правом, и не назначу на должность такую кандидатуру", - сказал президент Игорь Додон.
Пост министра обороны остается вакантным с декабря прошлого года. Последнего главу ведомства Анатола Шалару президент Игорь Додон отправил в отставку по инициативе Либеральной партии, которая лишила своего выдвиженца политической поддержки.
Глава государства со своей стороны обвинил министра в проведении политики открытости по отношению к НАТО, организации выставки американской военной техники в День Победы и политических выступлениях за объединение с Румынией.
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авторы DW