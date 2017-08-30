С сентября в столице увеличится количество общественного транспорта

Количество транспортных единиц на столичных маршрутах будет увеличено с пятницы, 1 сентября.

Решение было принято муниципальными предприятиями «Управление электротранспорта» и «Городской автобусный парк».

Отвечая на вопросы агентства, директор Управления электротранспорта Георге Моргоч уточнил, что количество троллейбусов будет увеличено из-за роста пассажиропотока в контексте возвращения учеников и студентов на учебу, а также многих граждан из отпусков.

«В столице будет курсировать 302 троллейбуса, на 34 единицы больше, чем летом. Из общего количества троллейбусов более 200 - новые. Мы решили пополнить парк, поскольку статистика показывает, что пассажиропоток увеличивается именно в этот период, потому что начинается учебный год, возвращаются студенты на учебу, а работники - с отпусков», - сказал Моргоч.

Как сообщает МОЛДПРЕС, с 1 сентября на улицах столицы ежедневно будут курсировать более 300 троллейбусов и около 100 автобусов.