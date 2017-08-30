В девяти населенных пунктах страны пройдут местные выборы

В девяти населенных пунктах из районов Бричень, Кантемир, Флорешть, Глодень, Хынчешть, Леова, Стрэшень, Теленешть и мун. Кишинэу пройдут новые местные выборы.

В рамках вчерашнего заседания Центральная избирательная комиссия установила дату проведения новых местных выборов примаров в городе Сынджера (мун. Кишинэу), в коммуне Берлинць (р-на Бричень) и селе Кэприяна (р-на Стрэшень) 19 ноября с. г, сообщает МОЛДПРЕС

Выборы примара в трех населенных пунктах будут проведены после смерти примаров из Сынджеры и Берлинць, а также в связи с невозможностью примара села Кэприяна исполнять свои обязанности.

Ранее, на 19 ноября Центральная избирательная комиссия установила новые местные выборы в селе Фундурий Ной (р-на Глодень), коммуне Штефэнешть (р-на Флорешть), коммуне Плопь, (р-на Кантемир), коммуне Сэрэтень (р-на Леова), коммуне Гиличень, (р-на Теленешть) и коммуне Лэпушна (р-на Хынчешть).