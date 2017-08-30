Муниципальные власти могут потерять кредит из-за отсутствия кворума

Столичные власти рискуют потерять три миллиона евро, которые перечислил Европейский банк реконструкции и развития на ремонт теплотрасс на улицах 31-го августа, Тигина и Александру чел Буна. Заседание муниципального совета, где Нистору Грозаву должны были дать полномочия на подпись контракта, отменили из-за отсутствия кворума.

"Завтра - крайний срок утверждения контракта на получение этого кредита. Иначе отремонтировать теплосети на трех улицах не получится", - сказал и.о. мэра Кишинева Нистор Грозаву.

Сегодня же муниципальный совет должен был уполномочить исполняющего обязанности мэра подписать контракт на получение гранта в 11 миллионов евро. Предназначены эти деньги на ремонт водопровода и канализации. Остановлены и работы на очистной станции.

На заседание сегодня пришли только 18 советников. Социалисты и представители Народно-европейской партии не явились.







