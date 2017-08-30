Четыре человека пытались незаконно пересечь молдо-украинскую границу

Двое граждан Турции и два молдаванина пытались незаконно пересечь молдо-украинскую границу.Трое из них задержаны на 72 часа.

Сотрудники пограничной полиции КПП Бричаны получили оперативную информацию от жителей села Гримэнкэуць о мужчине, который быстро переходил границу.

На указанное место прибыл пограничный патруль и обнаружил 33-летнего мужчину с двойным гражданством. Владелец румынского и молдавского гражданства признался в том, что нелегально перешел границу Украины и Республики Молдова. Инцидент произошел 28 августа.

Второго гражданина Молдовы, который пытался пересечь молдо-украинскую границу, задержали 29 августа сотрудники КПП "Тудора". 33-летний житель села Паланка был пойман в 15 метрах от государственной границы.

Мужчина пытался незаконно вернуться в Молдову в связи с тем, что у него истек срок пребывания на территории Украины и он мог быть оштрафован.

Турецкие граждане в возрасте 20 и 37 лет, задержанные в результате совместной операции молдавских и украинских пограничников. Они были помещены под предврительный арест на 72 часа. Начато расследование.