Житель Криулянского района сбил пешехода на зебре

Житель Криулянского района, находясь за рулем автомобиля, сбил пешехода, переходившего дорогу на зебре.

На пересечении улицы Влайку Пыркэлаб и проспекта Штефана чел Маре, был сбит 55-летний мужчина. Он получил серьезные телесные повреждения. Водитель автомобиля доставил пострадавшего в больницу скорой помощи и сбежал.

Вскоре подозреваемый был найден на одной из столичных улиц.

Мужчина задержан на 72 часа. Ему грозит штраф до 13 000 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до трех лет с лишением водительских прав сроком до двух лет.

Полицейские продолжают расследование и выясняют все обстоятельства ДТП.