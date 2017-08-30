Гражданка Молдовы избивала пожилую итальянку и ее сына-инвалида

В Сети появилось видео, на котором видно, как женщина жестоко бьет 86-летнюю подопечную. Пожилая итальянка парализована и страдает от болезни Альцгеймера. Гражданка Молдовы ухаживала за престарелой в течение 10 лет и пользовалась доверием всей ее семьи, но в реальности она не была столь заботливой, как казалось.

Женщина жестоко обращалась и с сыном старушки, у которого были психические проблемы, и он находился в инвалидном кресле.

У пожилой женщины есть еще один сын, который живет в Швейцарии. Он приезжал каждый месяц, чтобы навестить мать. Именно он заметил, что, в последнее время, у нее много синяков на теле, но не мог понять причину.

Молдаванка всегда находила оправдание синякам. Она говорила, что они являются следствием лекарства, которое принимала мать. Врачи думали, что синяки появились из-за падения, и никто из нас не волновался. Но позже моя мать оказывалась в больнице семь раз. Я даже сменил душ, чтобы она не падала, но ситуация не изменилась.

Действия 46-летней молдаванки снял на видео сосед. Это и другие доказательства побудили региональные правоохранительные органы запретить женщине приближаться к дому старушки до принятия окончательного решения, которое может обернуться для агрессивной сиделки арестом, пишет bloknot-moldova.md