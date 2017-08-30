"Ночная бабочка" из Молдовы получила множество ноживых ранений от недовольного клиента

Молдаванка, зарабатывающая себе на жизнь проституцией в Италии, очутилась на больничной койке в тяжелом состоянии после того, как недовольный клиент нанес ей несколько ударов ножом.

В итальянском городке Монза 24-летней гражданке Молдовы, занимающейся проституцией, недовольный клиент нанес несколько ударов ножом в область шеи, груди и рук. Ему не понравилась цена, которую назвала девушка.

Исколотой ножом девушке удалось сбежать от мужчины в соседний ресторан, сотрудники которого вызвали скорую помощь и полицию. Молдаванку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где ей сделали несколько операций.

22-летний итальянец убежал и скрылся в доме своего отца, но карабинеры нашли и задержали его.