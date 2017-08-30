В Мьянме осудили россиянку, отказавшуюся снять обувь в буддийском храме

Россиянка, посещавшая древний храмовый комплекс Баган в Мьянме, отказалась снимать обувь при входе в храмы, как положено по буддийской традиции, и была приговорена местным судом к семи месяцам тюрьмы с отбыванием наказания в трудовой колонии, сообщает в среду интернет-версия газеты Myanmar Times.

"Ее предупреждали о том, что надо снять обувь, но она в ответ требовала показать ей закон, в котором написано, что в храмах надо обязательно снимать обувь", — сказала газете свидетельница ареста российской гражданки, работающая на территории храма Ананда, одного из древнейших и известнейших в Багане. Россиянка была арестована по заявлению попечительского совета этого храма после того, как посетила, не сняв обуви, три местные святыни.

Газета сообщает, что изначально женщину приговорили к штрафу в размере 367 долларов (500 000 кьят в местной валюте) или тюремному заключению на один месяц по статье УК Мьянмы об оскорблении религиозных чувств. Арестованная россиянка отказалась платить штраф и выбрала тюрьму, говорится в сообщении. Затем местное отделение иммиграционной службы Мьянмы предъявила ей еще одно обвинение, уже по иммиграционному законодательству, по статье о нарушении мьянманских обычаев и традиций, и суд добавил к сроку еще 6 месяцев, пишет РИА Новости

Древний мьянманский город Баган расположен в 850 километрах от крупнейшего города страны и бывшей столицы Янгона, где находится большинство иностранных посольств, в том числе посольство России.

По решению суда российская гражданка будет отбывать наказание в трудовой колонии, сообщает издание.