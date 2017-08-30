В Днепре обстреляли детскую областную клиническую больницу №1. Об этом в среду, 30 августа, сообщает Информатор.
По словам главврача больницы Владимира Ивашина, прострелы в окнах обнаружили работники медучреждения, которые пришли утром на работу.
"Сегодня утром при обходе мы обнаружили прострелы в окнах манипуляционной, приемного отделения и на лестничной клетке. Кроме этого, было повреждено окно в здании административно-хозяйственной части", – сказал он.
Главврач отметил, что подобное случалось и раньше – с 13 апреля больницу обстреливают с завидной регулярностью.
Как сообщила завхоз больницы Ирина Коломоец, неизвестные стреляют по окнам медучреждения с интервалами в 2-3 недели, сообщает korrespondent.net
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С весны этого года мы обращались в полицию уже шесть раз, составляли акты, но результата никакого не было. Стреляют по окнам с интервалами 2-3 недели в период с 22.00 до 1.00. Обстреливали и стационар, где лежат дети, и здание хозяйственной части. Мы просили полицию обеспечить дневное и ночное патрулирование территории больницы. И нам ответили, что это будет выполняться", – рассказала она.
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авторы DW