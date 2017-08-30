Уездные советы Ясс и Тыргу-Муреш выдали сертификаты на строительство европейской трассы до Унген. Подготовительные работы, которые заняли почти 11 лет, завершены. Открыть новую магистраль планируют до 2020 года. Ее расчетная стоимость составляет четыре миллиарда евро.
Протяженность автомагистрали составит 320 километров. Из них по территории Молдовы протянется 600 метров.
"Автотрасса будет начинаться от моста через Прут. Построит его румынская сторона. Магистраль пересечет эти сельхозугодия и соединится с унгенской объездной дорогой. Строительство кольцевой развязки уже начали. Она будет частью европейской трассы".
Разработка молдавской части проекта находится на финальном этапе.
Мост через Прут протянется на 260 метров. Строить его намерены из бетона и стали. Обойдется это румынской стороне в 30 миллионов евро.
Строительные работы, по расчетам инженеров, займут 24 месяца. Начать их планируется в течение года.
Как уверены в администрации Унгенского района, открытие моста облегчит сообщение между Молдовой и Румынией, а также будет способствовать притоку инвесторов в свободную экономическую зону.
"На Скуленском пограничном пункте исчезнут очереди. К тому же многие местные жители хотят зачислить детей в ясские школы, и мост станет стратегическим пунктом пересечения границы", - сказал заместитель председателя Унгенского района Александр Брынзэ.
Жители села Загаранча ждут начала строительства с нетерпением.
В Румынии строительство автомагистрали Тыргу-Муреш - Яссы - Унгены названо самым дорогостоящим и важным инвестиционным проектом.
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авторы DW