Кишиневский суд в среду приговорил к штрафу бывшего начальника Департамента пенитенциарных учреждений Вячеслава Чебана и сотрудника Таможенной службы Станислава Карамана. Об этом журналистам сообщила прокурор Адриана Бецишор.
"Был наложен штраф. Кроме того, конфискованы финансовые средства в размере 12 тысяч евро, как я и просила на судебных прениях, а также другое имущество, признанное уликами в деле", — сказала гособвинитель.
По его словам, Карамана суд обязал выплатить 3 тысячи условных единиц, а Чебана – 2250 условных единиц, сообщает sputnik.md
"Нам предстоит проанализировать мотивационную часть приговора. Если мы обнаружим необоснованные аспекты, с которыми не согласны, то оспорим их", — сказала Бецишор.
Ранее сотрудники Национального антикоррупционного центра сообщили журналистам, что бывший начальник Департамента пенитенциарных учреждений Вячеслав Чебан подозревается в превышении служебных полномочий и, возможно, получил взятки на общую сумму в десятки миллионов евро, чтобы повлиять на ход уголовного дела. Вместе с Чебаном был задержан и его родственник, фин — сотрудник Таможенной службы Станислав Караман.
В НАЦ сообщили, что Караман получил от некоего лица 60 тысяч евро в обмен на обещание повлиять через Чебана на прокуроров в отношении принятия решения о прекращении уголовного преследования. Речь в этом уголовном деле шла об изготовлении и запуске в обращение поддельных банковских карт.
У лица, обвиненного в фальсификации банковских карт, не оказалось необходимой суммы для взятки, и его уговаривали продать квартиру. Покупатель был найден, — Караман, по словам сотрудников НАЦ, постарался, — но выяснилось, что недвижимость нельзя продать, так как она записана на другое лицо. Тогда Караман убедил своего "протеже" в том, что Чебан сможет решить и этот вопрос. В итоге взятку решили передать в несколько приемов — сначала 40 тысяч евро, затем еще 15 тысяч. Третьего транша не получилось — обоих получателей задержали.
Напомним, что Вячеслав Чебан является мужем известной певицы Ауры.
Комментарии
- "Ночная бабочка" из Молдовы получила множество ноживых ранений от недовольного клиента
- Гражданка Молдовы избивала пожилую итальянку и ее сына-инвалида
- Житель Криулянского района сбил пешехода на зебре
- Четыре человека пытались незаконно пересечь молдо-украинскую границу
- Житель Леова задержан за мошенничество и кражу
- Бывший председатель Криулянского района нанес ущерб государству в 250 тысяч леев
- Бизнесмен из Бельц жестоко наказал ребенка, который играл на территории его фирмы
- Мужчина избил администратора кафе
- Три сотрудника таможни пойдут под суд за контрабанду
- В Румынии взорвался автомобиль с молдавскими номерами
- Самые интересные астрономические события сентября 2017
- Бархатный сезон открыт: туроператоры анонсировали снижение цен
- Бывшего замминистра внутренних дел Вячеслава Чебана и его сообщника приговорили к штрафу
- Строительство европейской трассы до Унген планируют закончить к 2020 году
- В украинском Днепре обстреляли детскую больницу
- Бизнесмен из Бельц жестоко наказал ребенка, который играл на территории его фирмы
- В Одессе начнут досматривать личные вещи и авто
- Минфин выплачивает компенсации по вкладам
- Октавиан Калмык: молдавские производители рассматривают российский рынок как альтернативу
- Два бегемота отбили антилопу у крокодила
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для деловых начинаний. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW