Бархатный сезон открыт: туроператоры анонсировали снижение цен

Турагентства объявили щедрые скидки на морской отдых в бархатный сезон. В среднем - на 50%. Ощутимее всего снижены цены на самые популярные направления - Турцию, Грецию и Испанию. Доступнее стали и поездки в Египет, Тунис, Дубай и Тайланд.

Недельный отдых в Болгарии в бархатный сезон обойдется на 40 процентов дешевле, чем летом: 220 евро на двоих.

Неделя на турецком побережье, в пятизвездочном отеле по системе "все включено" и перелетом в оба направления стоит 700 евро на двоих. Это более чем в два раза дешевле, чем в летние месяцы.

"Цены отдыха в Греции снижены в сентябре-октябре более чем на 50 процентов. Например, пакет, включающий проживание в трёхзвёздочной гостинице, перелет в оба направления, медстраховку и три экскурсии - в Метеор, Олимп и Салоники - предлагается за 119 евро", - сказал директор турагентства Ион Курмей.

В сентябре доступен и отдых в экзотических странах. Семь дней в трёхзвёздочном отеле в Дубае с включённым завтраком обойдется примерно в 300-350 евро. В октябре этот пакет будет стоить в два раза дороже.

"В конце сентября и октябре мы предлагаем новые туристические пакеты в экзотические страны. Если говорить об Египте, то возможен вылет из Одессы всего за 400 долларов с человека, а в пакет входят питание, проживание и перелёт", - отметила менеджер турагентства Юлия Цуркан.

Корина Мунтян собралась с семьей в сентябре в Грецию.

"Выбрали Крит, потому что это живописное и привлекательное направление. Приняли во внимание соотношение цена-качество. Едем всей семьёй, выйдет недешево, поэтому кое-где придется экономить", - сказала клиентка Корина Мунтян.

Популярностью в осенние месяцы пользуются горячие предложения.

Если вы мечтали о путешествии в Шри-Ланку, то сейчас самое время туда отправиться. Семь дней пребывания в этой стране в сентябре обойдется в 600 евро. В пакет входит перелет из Одессы и завтраки в отеле.





