Самые интересные астрономические события сентября 2017

Осеннее равноденствие, гибель «Кассини», юбилеи Циолковского и «Вояджера» — сообщается о самых важных астрономических событиях сентября.

1 сентября. 135 лет назад была открыта Большая комета 1882 года — одна из самых ярких комет в истории астрономических наблюдений. Это небесное тело относится к вращающимся вокруг Солнца кометам Крейца — предположительно, обломкам одной большой кометы.

5 сентября — 40 лет назад был запущен космический аппарат Вояджер-1, которому суждено было стать первым рукотворным объектом, покинувшем пределы Солнечной системы. Удалившись от Земли на 6 млрд км, зонд сделал ее фотографию — вот она. Ныне зонд находится в 20 млрд км от дома и направляется к созвездию Жирафа.

6 сентября — полнолуние (10:05).

9 сентября — начало утренней видимости Меркурия. Самую маленькую планету нашей системы можно будет наблюдать до 24 сентября.

9 сентября. 125 лет назад, 9 сентября 1892, Эдвард Эмерсон Барнард открыл спутник Юпитера — Амальтею, отличающийся причудливой овальной формой (270x150 км).

13 сентября, 19:05 — Луна пройдет максимально близко к Земле, в 369 855 км. Этот участок орбиты называется перигеем.

14 сентября — 58 лет назад, 14 сентября 1959, автоматическая межпланетная станция «Луна-2» первой в истории достигла поверхности нашего естественного спутника.

15 сентября — окончание 12-летней миссии Cassini. Межпланетный зонд, сделавший уникальные снимки Сатурна и его спутников, сгорит в атмосфере газового гиганта.

17 сентября — 228 лет назад, 17 сентября 1789 г. английский астроном Вильям Гершель открыл седьмой спутник Сатурна — Мимас, который современным астрономам напомнит лукасовскую «Звезду Смерти».

20 сентября, в 08:31, землян ждет новолуние, а в 11 вечера 22 сентября состоится осеннее равноденствие. В этот день в Северном полушарии начнется астрономическая осень: длина дня и ночи сравняется, а затем светлое время суток продолжит сокращаться.

22 сентября — 16 лет назад «Deep Space 1» пролетел вблизи ядра кометы Борелли.

27 сентября, 09:51 — Луна в апогее, расстояние от Земли — 404 341 км (09:51)

27 сентября — 10 лет назад запущен космический аппарат Dawn (Рассвет), предназначенный для изучения астероида Веста и карликовой планеты Цереры. Ему мы обязаны многими открытиями и детальными фотографиями небесных тел. К примеру, вот это видео было сделано на основе изображений, переданных на Землю с борта «Dawn», пишет National Geographic .