Из-за наводнения в Хьюстоне может взорваться химический завод

Химический завод в затопленном городе Хьюстон в ближайшие дни может загореться или взорваться.

Из-за сильных ливней, последовавших за ураганом "Харви", на заводе компании Arkema в Кросби вышла из строя система охлаждения химических веществ. Согласно заявлению компании, предотвратить пожар невозможно.

Завод Arkema прекратил работу в пятницу, еще до начала урагана.

Однако из-за обильных осадков - 102 см - его территорию затопило и электроснабжение оказалось прервано, сообщили в компании. Резервные генераторы также затоплены.

Завод занимается производством органических пероксидов, и хранящиеся там химикаты представляют опасность при высоких температурах.

"Теперь вещества могут взорваться и вызвать мощный пожар, - цитирует Рейтер главу компании Ричарда Роуэра. - Высокий уровень воды на территории, а также отсутствие электричества не оставляют нам ни единой возможности это предотвратить".

Последствия урагана унесли жизни уже по меньшей мере 25 человек. Также из-за закрытия нефтяными компаниями нескольких трубопроводов пострадали энергопоставки, передает ВВС.

Национальная метеорологическая служба США понизила статус "Харви" до низшего - "тропической депрессии", однако синоптики продолжают прогнозировать сильные дожди над восточным Техасом и западной Луизианой.

По словам главы Arkema, потенциальный пожар вряд ли перекинется за территорию завода, однако жители округа Харрис в радиусе полутора миль (2,4 км) вокруг завода были эвакуированы в качестве меры предосторожности.