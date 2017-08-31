На 26-м году независимости у гражданина Республики Молдова нет достаточной защиты со стороны юстиции, а государство не реализовалось по мере ожиданий. Заявления были сделаны на телепередаче Punctul pe Azi телеканала TVR Moldova, цитируемой IPN. По мнению директора IDIS Viitorul Игоря Мунтяну, скорее всего вина за данную ситуацию принадлежит не только системе, так как было принято думать до сих пор, потому что система состоит из людей, которые принимают решения.
Игорь Мунтяну сказал, что на протяжении 26 лет независимости у Молдовы были периоды роста социального оптимизма и резкого падения надежд.
,,Каждый раз однако у нас были люди, которые призывали граждан взять судьбу в свои руки и сделать рывок на этой спирали развития”, сказал Игорь Мунтяну. По его словам, самым большим врагом нынешнего положения дел в государстве является отчаяние и бегство из страны многих граждан.
Журналист Влад Цуркану считает, что в годы независимости Республики Молдова скорее всего был сделан шаг вперед, а затем два шага назад. „Республика Молдова скорее дала понять, что готова пойти по пути реставрации, чем по пути революции”, отметил он.
По его мнению, в настоящее время люди, особенно молодежь, уезжают из страны не только для того, чтобы зарабатывать больше, но особенно в поиске более благоприятной социальной обстановки.
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ВЕСЫ
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КОЗЕРОГ
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW