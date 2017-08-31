Журналистку российского Первого канала выдворили из Украины

Журналистка российского Первого канала Анна Курбатова, задержанная на Украине, выдворена из страны, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года. Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины", - написала Гитлянская в "Фейсбуке".

Как сообщила сама Курбатова, она уже находится на территории России. В эфире программы "Время" журналистка по телефону рассказала, что в документе, который ей выдали в СБУ, написано, что она несет угрозу национальной безопасности Украины и ее суверенитету, передает ВВС.

"Но на словах сказали, что все это из-за того, что в сюжете про День независимости Украины мы происходящее в Донбассе назвали гражданской войной", - сказала Курбатова.

Курбатова была задержана в Киеве в среду. Первоначально на Первом канале заявили, что журналистка могла быть похищена. В эфире телеканала сообщили, что недалеко от дома ее схватили неизвестные, посадили в машину и куда-то увезли. Чуть позже ведущая сказала, что Курбатову могли задержать сотрудники СБУ.

В СБУ назвали сообщения о возможном похищении журналистки глупостью и подчеркнули, что все "происходит в рамках законодательства". "Так будет с каждым, кто позволит себе позорить Украину", - заявила Гитлянская.

"Раньше в адрес корреспондента Первого канала поступали угрозы, например, после репортажа о Дне независимости Украины, где она объясняла, почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей - грустный праздник", - говорится в сюжете Первого канала о "похищении" Курбатовой.