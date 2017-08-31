Додон: "Это праздник нашего исторического языка..."

Первые лица государства возложили цветы по случаю праздника Limba Noastră.

Премьер-министр Павел Филип, председатель парламента Андриан Канду и президент Игорь Додон сегодня возложили цветы к памятнику господарю Штефану Великому и бюстам писателей на Аллее классиков в столичном парке по случаю национального праздника Limba noastră.

Главу исполнительной власти и спикера законодательного форума сопровождали члены правительства, депутаты, представители центрального госуправления.

Президент возлагал цветы к памятнику Штефану чел Маре отдельно от руководства правительства и парламента.

"Это праздник нашего исторического языка, языка, на котором говорил и великий Штефан, - молдавского языка" - заявил Додон.

Limba noastră - это национальный праздник, когда почитается государственный язык, отмечаемый в Республике Молдова каждый год 31 августа.