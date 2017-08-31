Столкновение поездов в Польше: 28 пострадавших

На севере Польши на железнодорожной станции Сментово, пассажирский поезд Гдыня Главная – Бельско Бяла/Закопане столкнулся с товарным поездом. Инцидент произошел поздно вечером 30 августа, передает RMF24.

"Мы пока не знаем, почему на станции Сментово товарный поезд проигнорировал сигнал запрета выезда с боковой колеи и выехал на главную колею. Это повлекло столкновение с поездом Погория (Гдыня Главная – Бельско Бяла/Закопане), который двигался по расписанию", – сказал пресс-секретарь Польских железных дорог Мирослав Семенец.

В результате столкновения с рельсов сошли локомотив и семь из 11 вагонов пассажирского поезда. Ранения получили 28 человек, в том числе 15 детей. Всего в поезде находились около 200 человек, пишет korrespondent.net

Причины аварии расследует специальная комиссия.