Надувную крысу в виде Трампа привезли в Вашингтон

В Вашингтоне недалеко от Белого дома установили гигантскую надувную фигуру президента Дональда Трампа в виде крысы, пишет TheHill

Пятиметровая фигуру создал владелец нью-йоркской галереи Джон Постом Ли, который назвал ее на латыни – Castigat Ridendo Mores (Смех бичует нравы).

"На самом деле, я не хотел высмеивать его (Трампа – ред.). Я хотел пошутить над ним и показать, как он принижает других людей", – заявил Ли.

Отмечается, что раньше эта фигура находилась в Нью-Йорке, пишет korrespondent.net