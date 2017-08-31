Не менее семи человек погибли, 15 пострадали при обрушении пятиэтажного жилого здания в индийском мегаполисе Мумбаи, сообщает The Times of India.
Около 20-25 человек могут по-прежнему находиться под завалами. На месте работает десять пожарных расчетов, сообщает korrespondent.net
Начало спасательных работ было осложнено тем фактом, что здание расположено у местного рынка, затруднявшего проезд к месту происшествия.
Точные причины произошедшего не известны, но по имеющимся данным, речь идет о 50-летнем здании. Кроме того, инцидент произошел спустя два дня после мощного ливня в Мумбаи, обрушившего за сутки на город более 30 сантиметров осадков. Он стал самым сильным за последние 12 лет в Мумбаи и на сутки практически полностью парализовал жизнь города.
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авторы DW