Пентагон назвал число военных США в Афганистане

В Пентагоне впервые официально назвали число американских военнослужащих в Афганистане − около 11 тысяч, передает CNBC.

Отметим, это на 2,5 тысячи больше, чем официальная цифра, которую называли при предыдущей администрации − 8400 человек.

В Пентагоне подчеркнули, что речь не идет об увеличении контингента, а лишь об уточненных данных.

По данным CNBC, военное командование постоянно перетасовывает войска, часть которых считается "временными", чтобы не превышать установленный лимит и не вызывать общественного возмущения.

При этом представитель Пентагона Дана Уайт отказалась предоставить данные о численности военных США в Ираке и Сирии, которая, по мнению СМИ, также значительно превышает официальные данные, пишет korrespondent.net