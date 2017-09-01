"В некоторых министерствах будут сокращены 50% сотрудников, а в среднем это составит 40-42%. В некоторых случаях зарплаты удвоятся. Мы провели расчеты, и средняя зарплата во всех министерствах, обращаю внимание - средняя, превысит десять тысяч леев", - рассказал глава Центра по внедрению реформ Юрий Чокан.

По мнению премьера Павла Филипа, благодаря реформе, в министерствах будут работать лучшие специалисты.

"Речь идет не о простом повышение зарплат чиновникам в центральных учреждениях. Важно то, что эти выплаты будут производить из средств, сэкономленных ранее в фонде заработной платы правительства. Наша главная цель - укрепить государственные учреждения", - отметил премьер-министр Павел Филип.

Таким образом, во главе ведомств будут министр, генеральный секретарь и госсекретари, число которых может варьироваться. К примеру, в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, а также в министерстве экономики и инфраструктуры будет по пять госсекретарей.

В министерстве просвещения, культуры и исследований, министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, и в министерствах финансов и внутренних дел на этой должности будут по четыре чиновника.

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции будут работать по три госсекретаря, а в министерствах юстиции и обороны - по два.

В рамках реформы правительства число министерств сократилось с 16 до девяти. Реформа предусматривает, в том числе, деполитизацию министерств. Должность замминистра заменили должностью госсекретаря, которых будут выбирать на конкурсной основе. Конкурс будет объявлен в ближайшее время.