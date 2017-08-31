Иностранцы во главе министерств Республики Молдова

С 1991 года в правительстве Молдовы успели поработать 14 иностранцев, сообщает Трибуна.

Шесть министров были родом с Украины. Это были Алексей Бабанягрэ — министр юстиции, Виктор Кейбыш — министр транспорта и коммуникаций, Мирон Гагауз — министр транспорта и дорожных хозяйств, Михаил Поп — министр финансов, Пантелей Сандулаке — министр молодежи, спорта и туризма, а также Николай Тэбэкару — министр иностранных дел.

Четыре члена кабмина были родом из Российской Федерации. Это Зинаида Гречаная — бывший премьер-министр и министр финансов, Тудор Лянкэ - министр транспорта и коммуникаций, Ион Морей — министр юстиции, Ион Тэнасе — министр индустрии и торговли.

Еще два министра родились в Румынии: Георгий Гидирим — министр здравоохранения и Евгений Гладун — тоже глава минздрава.

Был у нас и министр сенегалец — Кристоф Бриде, управлявший министерством экономики. А бывший министр здравоохранения Владимир Хотиняну родился в Казахстане, пишет kp.md.

