"Яблоко для каждого": школьники снова будут получать фрукты бесплатно

Правительство решило вернуться к программе "Яблоко для каждого", благодаря которой школы получат фрукты бесплатно. Премьер Павел Филип заявил на заседании кабмина, что переговоры с представителями Ассоциации производителей и экспортеров фруктов уже начались.

"С одной стороны, мы заботимся о детях, с другой - продвигаем местную натуральную продукцию. Попрошу министров Быткэ и Бабук, разработать эту программу", - сказал премьер Павел Филип.



В 2014 году правительство предприняло попытку обеспечить школьные и дошкольные учреждения яблоками. Тогда правительство выделило 19 с половиной миллионов леев, чтобы приобрести продукцию у фермеров, пострадавших от российского эмбарго. Несмотря на это, яблоки получили лишь несколько школ и детсадов, так как в тендере приняли участие лишь несколько производителей.