Накануне водитель авто, в котором ехала беременная женщина, попросил о помощи патрульных полицейских на улице Каля Ешилор.

"Мы сразу включили мигалку и сирену, и отправились в Институт Матери и ребенка. Думаю, прошло максимум пять минут, пока мы сопровождали этот автомобиль", - сказал патрульный инспектор Александр Пасат.

Сейчас женщина находится под наблюдением врачей. Так как беременность проходит с осложнениями, оперативное вмешательство было жизненно важным.

"Своевременная операция во время беременности всегда может стать решающим фактором, есть ситуации, когда без этого могут появиться осложнения или даже потеря плода", - отметила пресс-секретарь Института матери и ребенка Стелуца Андреева.

Поступок патрульных инспекторов, которые спасли жизнь женщины и будущего ребенка, высоко оценил премьер Павел Филип.

"Это хороший поступок, который должен стать примером для всех. Если мы все будем проявлять больше человечности и порядочности, общество станет намного лучше", - сказал премьер Павел Филип.

Премьер обратился к министру внутренних дел Александру Жиздану с просьбой передать патрульным инспекторам благодарность.