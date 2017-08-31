На химическом заводе в Техасе произошли два взрыва

На химическом заводе компании Arkema в Техасе произошли два взрыва, сообщает AFP со ссылкой на очевидцев.

По их словам, на месте ЧП виден черный дым. Угроза возгорания на предприятии возникла в начале недели в связи с обрушением на штат шторма «Харви». Во вторник весь персонал химзавода, а также жители близлежащего округа Харрис были эвакуированы.

Напомним, ураган «Харви» стал самым масштабным в Америке за последние 12 лет. Жертвами стихии стали 30 человек, около 40 граждан числятся пропавшими без вести. Ущерб от шторма оценивается в $30 млрд. В 50 округах штата введено чрезвычайное положение. В город Хьюстоне также был введен комендантский час, пишет kommersant.ru