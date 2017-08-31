В Одессе большой экран на оживленной улице внезапно начал показывать порно

В Одессе посреди ночи экран, который обычно показывает рекламу и объявления, удивил водителей видео порнографического характера. Об этом в соцсети сообщил местный житель Евгений Мельников.

«Вчера напротив Королева, 5 (управление патрульной полиции) на большом рекламном экране в час ночи крутили порно. Самый приличный скрин прилагаю», — написал он.

В администрации ресторана «Золотое руно», которому принадлежит рекламный борд, заявили, что на их сервер была организована хакерская атака.

«Взломали сервер. Сейчас даже сайт не работает. Наши программисты говорят, что кто-то зашел по удаленному доступу. Когда именно зашли и как это было, выясняют»,- рассказал «Думской» арт- директор ресторана Андрей Ефимов и добавил, что заявление в полицию также последует.

В заведении уверены, что случившееся – это происки конкурентов по ресторанному бизнесу.