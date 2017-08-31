Полиция установила настоящее имя подозреваемого в нападении в Турку

Полиция Финляндии установила подлинное имя и возраст второго подозреваемого по делу о нападении с ножом в Турку и задержанного 22 августа, сообщает финское информационное агентство FNB.

"Окружной суд Турку сообщает, что настоящее имя мужчины Монсиф Бакир и что ему 21 год. Данные о настоящем имени мужчины поступили в суд из Центральной криминальной полиции", — сообщает агентство.

Как пояснили агентству в криминальной полиции, установить имя задержанного удалось после допроса и проверки данных у марокканских властей. Ранее подозреваемый называл себя Мохамед Бакиер и говорил, что ему 18 лет.

На данный момент среди подозреваемых по делу о нападении с ножом в Турку и находящихся в этой связи под стражей – два человека. Монсиф Бакир – один из них, сообщает РИА Новости

Главным подозреваемым является 23-летний выходец из Марокко Абдеррахман Буанан, который напал с ножом на прохожих в финском Турку 18 августа. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье "терроризм".