Частный остров выставили на продажу по цене московской квартиры

Частный остров тихоокеанского архипелага Уитсанди Victor Island в Коралловом море недалеко от Австралии выставили на продажу за 2,7 миллиона долларов США. Об этом говорится в сообщении компании Savills.

Площадь острова составляет 31,3 тысячи квадратных метров. Для сравнения, апартаменты в международном деловом центре «Москва-Сити» стоят более трех миллионов долларов, отметили в компании.

«Нынешние владельцы Victor Island Пол и Меган Салливан приобрели его два года назад и вложили сотни тысяч долларов для того, чтобы преобразить и обновить остров», — рассказали эксперты. По их данным, там возведен дом с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами, а также гостевая постройка, передает Лента.ру.

Остров находится в двух километрах от материка. «Вы можете попасть сюда на лодке из многих мест со спусками к воде, включая Grasstree Beach, Campwin Beach и Hay Point», — рассказали хозяева.