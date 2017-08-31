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В Берлине в результате утечки азотной кислоты пострадали 18 человек
// фото: РИА Новости
12:46, 31 Aug 2017
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Утечка азотной кислоты произошла на производственной территории в Берлине, 18 человек пострадали, пишет газета Berliner Zeitung.

Инцидент произошел в среду в первой половине дня на территории компании Schempp & Decker Präzisionsteile GmbH в районе Лихтерфельде. Сообщается, что объем утечки составил около 900 литров. Все сотрудники предприятия были эвакуированы, 15 пострадавших доставлены в больницу с поражением дыхательных путей, пишет РИА Новости

По данным экстренных служб, 56-процентная кислота могла попасть в систему городской канализации. "Мы взяли пробы и собираемся проверить качество воды в лаборатории", — заявил представитель службы водоснабжения Берлина.

Что стало причиной утечки, пока неизвестно. В настоящее время проводится расследование.






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