Студентке ошибочно выплатили стипендию в миллион долларов

В ЮАР студентке одного из университетов из-за технической ошибки зачислили на банковский счет стипендию в размере 14,1 миллионов рэндов (больше миллиона долларов США).

Столь чрезмерная выплата была сделана студентке университета Walter Sisulu в июне 2017 года. В то время как всем другим учащимся, получающим стипендию по схеме оказания финансовой помощи, перечислили по 1400 рэндов (107 долларов) пособия на питание, девушка получила сумму в десять тысяч раз больше, передает Вести.ру.

Вместе того, чтобы сообщить об этом в администрацию университета, студентка начала тратить деньги на модную одежду, вечеринки с друзьями и мобильную технику. В итоге власти уведомила о происшедшем только в августе одна из однокурсниц внезапно разбогатевшей девушки.

Выяснилось, что южноафриканка успела в итоге потратить порядка 800 тысяч рэндов (около 60 тысяч долларов) из полученной суммы. Остатки денег были изъяты с ее счета. Теперь администрация требует от девушки компенсировать потраченную ей сумму, в противном случае студентку могут привлечь к уголовной ответственности.