Российское издание журнала Forbes опубликовало данные о Российских династиях

Российское издание журнала Forbes в четвертый раз опубликовало рейтинг самых успешных предпринимательских династий России. Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на 2 млрд долларов - до 27 млрд. В трех из них появились новички, получившие доли в бизнесе, отмечает издание.

Также примечательно, что в 2014 году, когда Forbes впервые оценил стоимость "семейных бизнесов", почти во всех семьях бизнес был поделен между его основателями, представителями первого поколения династий. Детей, владеющих существенными долями, в семейном бизнесе практически не было. С тех пор ситуация изменилась. В новом списке в семи из десяти семей часть богатства приходится на детей или племянников, получивших активы от старших родственников.



При составлении рейтинга российский Forbes учитывал стоимость принадлежащих семье активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, личного имущества. В список включены только семьи, которые заработали основную часть своего капитала не будучи госслужащими.

Рейтинг возглавила семейная династия бизнесмена, поэта и композитора Михаила Гуцериева.

Михаил Гуцериев - председатель совета директоров компании "Русснефть" и основной владелец группы "Сафмар". Его состояние оценивается в 5,5 млрд долларов. Совладельцами бизнес-империи являются его брат Сайт-Салам (совладелец группы "Сафмар") с 1,6 млрд и племянник Микаил Шишханов (совладелец группы "Сафмар") с 2 млрд. Сын Михаила Гуцериева Саид, чья шикарная свадьба в прошлом году потрясла всю Москву, - генеральный директор компании "Фортеинвест" - владеет 770 млн, а у племянника Билана Ужахова (вице-президент "М.Видео") - 40 млн долларов.

На втором месте в списке - семья Ротенбергов с общим состоянием в 4,2 млрд долларов. Аркадий Ротенберг владеет 2,5 млрд, его брату Борису (член совета директоров "СПМ Банка") принадлежит 1 млрд. Состояние сына предпринимателя, Игоря Ротенберга, (председатель совета директоров "ЭнПиВи Инжиниринг") оценивается в 700 млн долларов.

Третью строку рейтинга заняли православные банкиры - братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. На каждого приходится по 1,35 млрд долларов, оба являются председателями совета директоров "Промсвязьбанка".

На четвертом месте - сыновья и внук первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, совладельцы группы "ТАИФ" Айрат и Радик Шаймиевы, у которых по 1,1 млрд долларов. В 2011 году группа "ТАИФ" заняла первое место в рейтинге Forbes крупнейших непубличных компаний России. Сегодня состояние сына Айрата Шаймиева Тимура оценивается в 15 млн долларов. В декабре прошлого года он получил 30% в татарской нефтяной компании МНКТ, став ее учредителем вместе с дядей и отцом (им принадлежит 40% и 30% соответственно).

Пятое место досталось братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, состояние которых оценивается в 1,75 млрд. Зиявудин Магомедов является председателем совета директоров группы "Сумма". Его брата издание называет предпринимателем, не уточняя рода занятий.

Шестое место рейтинга заняла семья Рахимкуловых (отец Мегдет и сыновья Тимур и Руслан), состояние которой оценивается в 1,6 млрд долларов. Ей принадлежат пакеты венгерского OTP Bank (8,24%), венгерской нефтяной компании MOL, "Газпрома", ВТБ и др. Инвестициями управляет зарегистрированная в Будапеште компания Kafijat. Старший сын Рахимкулова от первого брака Ринат (48 лет) вместе со сводными братьями входит в состав правления компании, но доли в ее активах не имеет.

На седьмом месте расположилась семья Бажаевых, глава которой Муса Бажаев и его племянник Дени являются президентом и совладельцем АО "Группа Альянс" соответственно и владеют состоянием в размере по 620 млн долларов каждый. Еще 210 млн долларов принадлежит старшему брату Мусы Бажаева Мавлиту. Общее состояние семьи оценивается в 1,45 млрд долларов.

Восьмое место рейтинга получила семья Саркисовых (1,4 млрд долларов). Братья Сергей и Николай занимают должности президента и вице-президента СПАО "Ресо-гарантия", где им принадлежит около 60% акций, а также владеют по 50% в банке "РЕСО Кредит". Состояние каждого из братьев оценивается в 700 млн долларов. Отмечается, что большую часть в совокупном состоянии бизнесменов составляет заграничная недвижимость, в том числе в США и в Европе.



На девятом месте - семья Шамаловых с 1,32 млрд долларов. Совладелец банка "Россия" Николай Шамалов владеет 70 млн долларов, его сыну Кириллу (член совета директоров "Сибура") принадлежат 1,25 млн долларов.

Наконец, замыкает список семья Зубицких с 950 млн долларов. Наследникам ныне покойного бывшего депутата-единоросса (III, IV и V созывы) Бориса Зубицкого - сыновьям Евгению (президент УК "Промышленно-металлургический холдинг") и Андрею (старший вице-президент Промышленно-металлургического холдинга) принадлежат 500 млн долларов и 300 млн долларов соответственно. Еще 150 млн долларов принадлежат их матери Галине (совладелец Промышленно-металлургического холдинга).



Подробнее: http://www.newsru.com/finance/30aug2017/10richestfamiliesru.html?utm_source=tema-main





