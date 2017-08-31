Российское издание журнала Forbes в четвертый раз опубликовало рейтинг самых успешных предпринимательских династий России. Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на 2 млрд долларов - до 27 млрд. В трех из них появились новички, получившие доли в бизнесе, отмечает издание.
Также примечательно, что в 2014 году, когда Forbes впервые оценил стоимость "семейных бизнесов", почти во всех семьях бизнес был поделен между его основателями, представителями первого поколения династий. Детей, владеющих существенными долями, в семейном бизнесе практически не было. С тех пор ситуация изменилась. В новом списке в семи из десяти семей часть богатства приходится на детей или племянников, получивших активы от старших родственников.
При составлении рейтинга российский Forbes учитывал стоимость принадлежащих семье активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, личного имущества. В список включены только семьи, которые заработали основную часть своего капитала не будучи госслужащими.
Рейтинг возглавила семейная династия бизнесмена, поэта и композитора Михаила Гуцериева.
Михаил Гуцериев - председатель совета директоров компании "Русснефть" и основной владелец группы "Сафмар". Его состояние оценивается в 5,5 млрд долларов. Совладельцами бизнес-империи являются его брат Сайт-Салам (совладелец группы "Сафмар") с 1,6 млрд и племянник Микаил Шишханов (совладелец группы "Сафмар") с 2 млрд. Сын Михаила Гуцериева Саид, чья шикарная свадьба в прошлом году потрясла всю Москву, - генеральный директор компании "Фортеинвест" - владеет 770 млн, а у племянника Билана Ужахова (вице-президент "М.Видео") - 40 млн долларов.
На втором месте в списке - семья Ротенбергов с общим состоянием в 4,2 млрд долларов. Аркадий Ротенберг владеет 2,5 млрд, его брату Борису (член совета директоров "СПМ Банка") принадлежит 1 млрд. Состояние сына предпринимателя, Игоря Ротенберга, (председатель совета директоров "ЭнПиВи Инжиниринг") оценивается в 700 млн долларов.
Третью строку рейтинга заняли православные банкиры - братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. На каждого приходится по 1,35 млрд долларов, оба являются председателями совета директоров "Промсвязьбанка".
На четвертом месте - сыновья и внук первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, совладельцы группы "ТАИФ" Айрат и Радик Шаймиевы, у которых по 1,1 млрд долларов. В 2011 году группа "ТАИФ" заняла первое место в рейтинге Forbes крупнейших непубличных компаний России. Сегодня состояние сына Айрата Шаймиева Тимура оценивается в 15 млн долларов. В декабре прошлого года он получил 30% в татарской нефтяной компании МНКТ, став ее учредителем вместе с дядей и отцом (им принадлежит 40% и 30% соответственно).
Пятое место досталось братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, состояние которых оценивается в 1,75 млрд. Зиявудин Магомедов является председателем совета директоров группы "Сумма". Его брата издание называет предпринимателем, не уточняя рода занятий.
Шестое место рейтинга заняла семья Рахимкуловых (отец Мегдет и сыновья Тимур и Руслан), состояние которой оценивается в 1,6 млрд долларов. Ей принадлежат пакеты венгерского OTP Bank (8,24%), венгерской нефтяной компании MOL, "Газпрома", ВТБ и др. Инвестициями управляет зарегистрированная в Будапеште компания Kafijat. Старший сын Рахимкулова от первого брака Ринат (48 лет) вместе со сводными братьями входит в состав правления компании, но доли в ее активах не имеет.
На седьмом месте расположилась семья Бажаевых, глава которой Муса Бажаев и его племянник Дени являются президентом и совладельцем АО "Группа Альянс" соответственно и владеют состоянием в размере по 620 млн долларов каждый. Еще 210 млн долларов принадлежит старшему брату Мусы Бажаева Мавлиту. Общее состояние семьи оценивается в 1,45 млрд долларов.
Восьмое место рейтинга получила семья Саркисовых (1,4 млрд долларов). Братья Сергей и Николай занимают должности президента и вице-президента СПАО "Ресо-гарантия", где им принадлежит около 60% акций, а также владеют по 50% в банке "РЕСО Кредит". Состояние каждого из братьев оценивается в 700 млн долларов. Отмечается, что большую часть в совокупном состоянии бизнесменов составляет заграничная недвижимость, в том числе в США и в Европе.
На девятом месте - семья Шамаловых с 1,32 млрд долларов. Совладелец банка "Россия" Николай Шамалов владеет 70 млн долларов, его сыну Кириллу (член совета директоров "Сибура") принадлежат 1,25 млн долларов.
Наконец, замыкает список семья Зубицких с 950 млн долларов. Наследникам ныне покойного бывшего депутата-единоросса (III, IV и V созывы) Бориса Зубицкого - сыновьям Евгению (президент УК "Промышленно-металлургический холдинг") и Андрею (старший вице-президент Промышленно-металлургического холдинга) принадлежат 500 млн долларов и 300 млн долларов соответственно. Еще 150 млн долларов принадлежат их матери Галине (совладелец Промышленно-металлургического холдинга).
Подробнее: http://www.newsru.com/finance/30aug2017/10richestfamiliesru.html?utm_source=tema-main
Комментарии
- Российскую армию признали одной из трех сильнейших в мире
- На востоке Китая полиция задержала более 20 расхитителей гробниц
- Суд Индии запретил индусам молиться в Тадж-Махале
- В центре Стокгольма напали с ножом на полицейских
- Самой богатой женщиной России назвали супругу экс-мэра Москвы Лужкова
- В Берлине в результате утечки азотной кислоты пострадали 18 человек
- Полиция установила настоящее имя подозреваемого в нападении в Турку
- Во Флориде переименуют три улицы, названные в честь конфедератов
- На химическом заводе в Техасе произошли два взрыва
- Грузовик въехал в людей в центре Москвы
- Мемы с Малаховым и конкурс селфи должны привлечь россиян на выборы
- Сайт WikiLeaks взломали хакеры
- Российскую армию признали одной из трех сильнейших в мире
- Полсотни нобелевских лауреатов назвали главные угрозы человечеству
- Кардиостимуляторы отзывают в США из-за уязвимости перед кибератакой
- "Ночная бабочка" из Молдовы получила множество ножевых ранений от недовольного клиента
- Игорь Додон против выдвижения на пост министра обороны кандидата от партий
- Самые интересные астрономические события сентября 2017
- Бархатный сезон открыт: туроператоры анонсировали снижение цен
- За передачу "Пока все дома" взялась генпрокуратура РФ
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Исключительно плодотворный рабочий день. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Будьте осторожны с компьютером.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW