Самой богатой женщиной России назвали супругу экс-мэра Москвы Лужкова

Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в очередной раз возглавила список богатейших женщин России по версии российского издания журнала Forbes. За год ее состояние сократилось на 100 млн долларов - до 1 млрд.

В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2017 года она занимает 90-ю строчку. Кроме того, Батурина в этом году оказалась единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира (на 1940-м месте) и попала в рейтинг самых состоятельных жителей Великобритании.

Батурина развивает гостиничный бизнес в Австрии, Ирландии, России и Чехии. Кроме того, она инвестирует в альтернативную энергетику и недвижимость в Европе. В 2016 году Батурина купила за 10 млн долларов офисные здания в Нью-Йорке. Тогда же ее компания приобрела участок на побережье Средиземного моря на Кипре в Лимасоле. Заявленный объем инвестиций составляет 40 млн долларов, передает newsru.com.