Зонд Cassini раскрыл возраст колец Сатурна

Благодаря снимкам с аппарата Cassini удалось определить, что кольца Сатурна намного моложе, чем считалось ранее.

Кольца Сатурна, возможно, образовались сравнительно недавно - всего 100 миллионов лет назад, сообщает BBC .

Данные Cassini позволили ученым определить массу колец Сатурна. Чем тяжелее кольца, тем они, скорее всего, старше. Оказалось, что масса колец Сатурна меньше, чем предполагалось ранее. Если это так, то значит, что кольца - это обломки некоего космического тела, разрушившегося вблизи Сатурна в сравнительно недавние времена.

"Для образования более молодых колец потребовалась бы комета или ледяной астероид, или даже спутник Сатурна, подошедший к нему слишком близко. Притяжение Сатурна разрушило бы этот космический объект, а из получившихся осколков могло бы сформироваться кольцо", - объясняет специалист NASA Линда Спилкер.

Она, впрочем, оговорилась, что специалисты NASA только приступили к анализу полученных с Cassini данных, и в вопросе о возрасте колец еще много неопределенности, пишет nv.ua

"Возможно, некоторые различия между кольцами говорят о том, что они сформировались из останков разных космических тел. Но если масса колец действительно окажется меньше, чем предполагалось ранее, то она бы не позволила кольцам выдержать бомбардировку микрометеоритами, которая, как мы полагаем, не прекращалась с момента образования планеты. Таким образом мы все больше склоняемся к цифре в 100 миллионов лет", - добавила Линда Спилкер.

Ранее специалисты полагали, что возраст колец Сатурна составляет примерно 4,5 миллиарда лет. Если новые данные о возрасте колец планеты подтвердятся, это будет означать, что мы наблюдаем за Сатурном в особенный период его развития.