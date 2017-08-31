В США испытали новый космический грузовик

Американская компания Sierra Nevada провела летные испытания космического грузового корабля Dream Chaser.

Этот небольшой космический корабль планируют в дальнейшем использовать для доставки грузов к МКС, пишет Spaceflight Now .

Автоматизированный космический аппарат был поднят в воздух с помощью грузового вертолета. После этого на Dream Chaser проверили системы телеметрии и управления, и аппарат приземлился на взлетно-посадочную полосу в автоматическом режиме, пишет nv.ua

Испытания проходили на авиабазе Военно-воздушных сил США Эдвардс в Калифорнии. Интересно, что компания Sierra Nevada вела онлайн-трансляцию старта космического грузовика, но она прекратилась вскоре после взлета вертолета. Таким образом, наблюдать за посадкой Dream Chaser могли только специалисты компании. По их словам, испытания прошли успешно.

"На борту Dream Chaser у нас есть вся орбитальная авионика. Бортовое радиоэлектронное оборудование идентично тому, которое будет у нас на орбитальном транспортном средстве. Вот почему этот тест был настолько важен для нас", - сказал Стив Линдси, старший директор компании Sierra Nevada.

Инженеры отметили, что довольны результатами испытаний. В компании Sierra Nevada сообщили, что следующие тесты корабля Dream Chaser намечены на октябрь 2017 года, полноценная эксплуатация космического грузовика должна начаться уже в 2020 году. Запуск корабля планируют осуществлять на носителях Atlas 5 или Ariane 5.